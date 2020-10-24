حزب الله يُشرف على معسكرات حوثية في الحديدة

كشفت مصادر مطلعة أن خبراء من “حزب الله” يشرفون على معسكرات تابعة ‏لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن‎.‎

وحددت المصادر مواقع 7 معسكرات تنتشر شرق وشمال مدينة الحديدة وقرب سواحل البحر ‏الأحمر شمال غربي محافظة الحديدة، لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، ‏وأهمها معسكر تطلق عليه الميليشيات “الرسول الأعظم” في منطقة القناوص‎.‎









ويضم المعسكر خبراء من “حزب الله” ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يُقدر عددُها ‏بحوالي 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى ‏بـ”ألوية المغاوير”، وهي نسخة من ألوية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق‎.‎

هذا وقد أظهرت لقطات مصورة مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي وهي تتلقى التدريبات في ‏محيط أحد موانئ الحديدة‎.‎

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية دعت، بقية دول وشعوب المنطقة العربية إلى “عدم ‏الاكتفاء بموقف المتفرج” مما يحدث في اليمن من عدوان إيراني يهدد الأمن الإقليمي والدولي‎.‎

وأكدت الحكومة أنها تخوض، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، “معركة ‏تاريخية فاصلة للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في ‏المنطقة‎”.‎

جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الذي أكد أن التحركات الإيرانية الأخيرة ‏كشفت بوضوح حقيقة المعركة التي تدور في اليمن منذ خمسة أعوام‎.‎

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