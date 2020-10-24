“جلسة طويلة” بين عون والحريري… “الجو إيجابي”

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري يعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا ” جلسة طويلة مع الرئيس عون والجو إيجابي”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة أن “مطلب رئيس الجمهورية هو وحدة المعايير في اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب”.









وقالت: “إذا اتفق عون والحريري على شكل الحكومة واستمر الجو الإيجابي السائد عقب التكليف يمكن أن تشكل الحكومة خلال أيام قليلة”.

وأضافت: “لقاء عون والحريري يتوقع أن يحسم اليوم عدد أعضاء الحكومة وتوزيع الحقائب والجميع متفق على أن يكون الوزراء اختصاصيين وغير حزبيين”.

النهار