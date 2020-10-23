بهاء يتراجع.. هل يعود سعد تحت العباءة السعودية

في معلومات خاصة لبيروت اوبزرفر افادت مصادر عربية ديبلوماسية مطلعة عن تغييرات في الساحة العربية قد تؤدي الى عودة سعد الحريري الى العباءة السعودية-الاماراتية.

اما عن اسباب هذه التغييرات فرجحت المصادر بانها نتيجة للحراك الفرنسي الذي يلعب في الفسحة الانتخابية الاميركية، بانتظار نتائج الصراع القائم بين الرئيس الحالي والمرشح الديموقراطي جو بيدن وما يتبعه من فوضى على الساحة الدولية.









كما اشار الديبلوماسي العربي انه من المستحيل ان يكون اندفاع سعد الحريري تلقائي خاصة انه يعلم ان الساحة الداخلية تكاد تكون ابعد مايكون عن الظرف المناسب للقيام بهكذا خطوة.

كما افصح المصدر ان اكبر دلالة على التغييرات في الساحة العربية هو تراجع الاخ الاكبر للرئيس المكلف الشيخ بهاء الحريري عن حراكه ودعمه للمنتديات المتواجدة في مختلف المناطق اللبنانية عبر وقف الدعم المادي واللوجستي لكافة انصاره بالرغم من تزايد عددهم بشكل كبير