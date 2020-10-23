نجوى_كرم أول حفل لها في الهواء الطلق في دبي

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في الإمارات ، حيث ستطل على مسرح حبتور غراند ريزورت في دبي في الهواء الطلق ، وذلك مساء الخميس 5 نوفمبر المقبل.
وستفاجئ نجوى جمهورها الإماراتي والعربي بأولى حفلاتها الغنائية ، بعد غياب أشهر عدة عن الساحة بسبب فيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي.
يذكر أن آخر حفل جماهيري لشس الغنية إختتمته في إلمانيا بتاريخ ٥ آذار بسبب كورونا وأول حفل لها في ٥ آذار في دبي بعد كورونا.
لاقونا بـ ٥ نوفمبر بفندق الحبتور – دبي
حتى نرجّع ليالي الفرح 💖https://t.co/m8mXYTO5iF pic.twitter.com/tzfn27qIpG
— Najwa Karam (@najwakaram) October 22, 2020