شينكر: العقوبات ضد حزب الله ستستمر.. هذا ما يجب فعله من أجل حصول لبنان على مساعدات

شدد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر على “أن الإدارة الأميركية لا تزال نقف مع الشعب اللبناني ولا تزال مصرّة على ضرورة الإصلاح والشفافية وأن يكون هناك محاسبة للجرائم التي تم إرتكابها”.

وقال: “زرت لبنان مؤخرا وركزت على أهمية الإصلاحات وكرّرنا التأكيد على فكرة أن العمل كالمعتاد غير مقبول”.









وشدد على أن “الولايات المتحدة قالت أن هناك مبادئ مهمة مثل الإصلاح والشفافية ومكافحة الفساد وأيا كانت الحكومة التي ستتولى الأمر في لبنان فإذا أرادت أن تخرج البلاد من الأزمة ينبغي الوفاء لكل هذه المتطلبات من أجل الحصول على المساعدات الدولية وإعادة لبنان إلى المسار الصحيح”

وأكد أن “الولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات ضد “حزب الله” كما ضد من ينخرط في الفساد وإساءة إستخدام السلطة”.