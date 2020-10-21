خبير استطلاعات يتنبأ بنتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية بسبب “الأصوات الخفية”

في الوقت الذي تظهر استطلاعات الرأي تقدم المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس السابق، جو بايدن، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنبأ خبير سبق له أن توقع نتيجة انتخابات 2016 أن يعاد انتخاب ترامب من جديد.

وفي حوار له على شبكة فوكس نيوز قال روبرت كاهالاي، كبير خبراء استطلاعات الرأي في مجموعة ترافلغار، لـ”هانيتي”، الثلاثاء، إنه من المرجح أن يعاد انتخاب الرئيس الحالي.









وقال كاهالى للمضيف شون هانيتى “أرى أن الرئيس قد يفوز بالحد الأدنى من عدد الأصوات 270 في المجمع الانتخابي”.

ولفتت مجموعة ترافلغار التي تتخذ من جورجيا مقرا لها الأنظار في عام 2016 كواحدة من استطلاعات الرأي القليلة التي أظهرت فوز ترامب في بنسلفانيا وفلوريدا وميشيغان عشية يوم التصويت. واكتسح ترامب الولايات الثلاث في طريقه إلى فوزه المذهل على هيلاري كلينتون.

وفي هذا العام، قال كاهايلي إنه لن يحاول حتى التكهن بموعد الانتهاء من عد النتائج بسبب الكم الكبير من الأصوات من الاقتراع عبر البريد الذي فرضه الوباء.

ومع ذلك، فقد رجح كبير خبراء استطلاعات الرأي أن ترامب سيحتفظ بفلوريدا وأوهايو وكارولينا الشمالية وجورجيا – وكلها ولايات تظهر فيها معظم استطلاعات الرأي جمودا أو تقدما طفيفا لبايدن.

وأوضح كاهالي أن “ما لاحظناه هو أن هذه الاستطلاعات تفتقد في الغالب أصوات ترامب الخفية”.

وقال “هناك عدم اهتمام بين المحافظين والناس الذين يدعمون ترامب لإبداء آرائهم، وهم أكثر ترددا في المشاركة في استطلاعات الرأي.

ويعتمد ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وخصمه بايدن، نهجين متناقضين في حملتيهما الانتخابيتين قبل أسبوعين تماما من موعد الاستحقاق، ففي حين يواصل الأول التنقّل من ولاية إلى أخرى، لازم الثاني منزله لليوم الثاني على التوالي.

ويعد التصويت المبكر من العوامل الأساسية المؤثرة في الحملة الانتخابية هذا العام، وهو يسجّل أرقاما قياسية على خلفية المخاوف من تفشي الوباء.