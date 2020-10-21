نديم الجميل: عون يؤكد فشله وعجزه في ادارة البلاد والازمة… كلمته اليوم كانت أشبه “بورقة نعوة”!

غرد النائب المستقيل نديم الجميل، عبر حسابه على “تويتر”:”أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، يؤكد فشله وعجزه في ادارة البلاد والازمة، فهو قال ذلك بصراحة”، لافتا إلى أن “الفراغ الرئاسي الذي نعيشه اليوم هو الأخطر في ظل تسليم البلاد كاملا إلى محور إيران وازلامه وحاشية الرئيس”.

وأشار الجميل إلى أن “كلمة عون اليوم كانت أشبه “بورقة نعوة” .سأل:عن الكهرباء والسدود، الجواب جبران، ندى وسيزار. سأل عن السطوة على القضاء، الجواب عند غادة.









سأل عن التعطيل وخرق الدستور، الجواب فخامته كان السباق.الرئيس الذي يقول بصراحة انه عاجز وغير قادر عليه ان يستقيل ويرحل رأفة بالبلاد”.