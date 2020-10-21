رافضون لتكليف الحريري في مواجهة مناصرين.. وحرق قبضة الثورة

عشية الاستشارات النيابية المقررة غداً الخميس لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، تجمع محتجون في وسط بيروت رفضا لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة، وتواجد في المكان مناصرون له، وقام الجيش والقوى الأمنية بالفصل بين الطرفين.

حرق قبضة الثورة: وأقدم عدد من الأشخاص على حرق شعار قبضة الثورة في ساحة الشهداء وتحطيم مجسم طائر الفينيق.









والمستقبل ينفي: وفيما اتهم بعض المحتجين مناصري تيار المستقبل بحرق شعار الثورة، صدر عن “تيار المستقبل” الآتي:

“زعمت بعض وسائل الإعلام أن مناصرين لـ”تيار المستقبل” قاموا بإحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء في وسط بيروت.

يهم “تيار المستقبل” التأكيد أن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذا العمل المدان، ويدعو الأجهزة الأمنية المعنية الى كشف الملابسات وتوقيف المرتكبين كائناً من كانوا”.

المركزية