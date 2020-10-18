أوامر ملكية سعودية.. إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى ورئيس جديد للمحكمة العليا

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إعادة تشكيل مجلس الشورى (نيابي)، وتعيين رئيس للمحكمة العليا بالبلاد.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي البلاد وعضوية 20 آخرين من رجال الدين بالبلاد.









شملت الأوامر الملكية على أيضا تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، و150 عضواً، لمدة 4 سنوات.

كما تضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا (أعلى محكمة بالبلاد).

مجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى، ويعين من الملك وقراراته ليست نهائية وتحتاج موافقة الملك.