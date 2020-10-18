توقيف شبكة في مطار بيروت الدولي لتهريب لبنانيين وفلسطينيين إلى أوروبا

أوقف الأمن العام اللبناني الأحد، شبكة تنشط بتهريب أشخاص لبنانيين وفلسطينيين إلى أوروبا وتحديدا إلى إسبانيا.

وأكدت مصادر رسمية لبنانية أن أفرادا من الشبكة يعملون في مراكز مختلفة في مطار بيروت، منهم وكيل إحدى الطائرات التي كانت تهربهم ومدير العمليات في إحدى شركات الخدمات الأرضية وموظف في مبنى الطيران الخاص. كذلك، عمل أفراد الشبكة في تهريب أوزان زائدة على الطائرات التي تقوم الشركة بخدمتها.









وفي أثناء التحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات التهريب، وأحيلوا على النيابة العامة، بناء على إشارة القضاء المختص.

وكانت منظمات حقوقية لبنانية وفلسطينية في بيروت، قد حذرت من ارتفاع عدد المهاجرين اللبنانيين والفلسطينيين إلى الدول الأوروبية بسبب انهيار الأوضاع المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، وأكدت أن مئات منهم يتخذون من قوارب البحر وسيلة للهجرة غير الشرعية إلى قبرص ومنها إلى الدول الأوروبية.