#نجوى_كرم تنشر صورة لها من الطائرة في ردٍّ على مطلقي إشاعة إصابتها بكورونا!

نشرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وهي داخل الطائرة، وترتدي كمامة على وجهها.

وذلك فى أول ظهور لها بعدما إنتشرت إشاعة مؤخراً حول إصابتها بفيروس “كورونا” المستجدّ.









وعلّقت شمس الأغنية على الصورة قائلة: “نحنا بطريقنا من دبي لـ #بيروت.. منشوف وجّكن بخير”.

يُذكر أن الفنانة نجوى كرم قد نفت ما تردّد حول إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت حقيقة الأمر من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر عبر تغريدة قالت فيها: “لكلّ اللى مشغول بالو عليّي، الحمدلله بطمّنكم إني بألف خير.. وكورونا لا شافتنا ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تلتهو بنجاحاتنا أكثر ما تلتهو بالإشاعات اللي عم تطلع علينا”.

وأعقبت نفْيها هذا بصورتها في الطائرة، تأكيداً منها على عدم إصابتها بالفيروس، وتفنيداً للشائعة.

جديرٌ بالذكر أن النجمة ستحيي حفلاً جماهيرياً في دبي في الخامس من الشهر المقبل.