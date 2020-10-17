من قصد زين العمر بزعيم المافيا؟

هل قصد الفنان اللبناني زين العمر بتغريدته حول زعيم المافيا رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى استنفر ضدّه جمهور “حركة أمل ” ووجّهوا إليه الإهانات أم قصد الزعيم في كل الطوائف؟.

فقد نشر زين العمر على حسابه على “تويتر” تغريدة لافتة فُهم أنها موجّهة ضمناً الى الرئيس بري ، وكتب زين “سؤال مين زعيم المافيا تبع لـ 51 بالمية يللي سارق لبنان من 30 سنة؟؟؟ شو إسمو؟؟ عن جدّ شو إسمو نورونا كلكن بتحكو إنو في مافيا هيك مواصفاتو مين هوّي؟؟؟ نطلب من المغرّدين كشف المافيا … خلّينا نعرف مين أكبر حرامي ونصاب “.









وما إن بدأت الحملة عليه حتى غرّد زين العمر سائلاً “كيف بدّك تبني وطن مع زعيم فالت جمهورو ساعة بدّن يغيرو علم لبنان، ساعة بدن يغيرو الأرزة وساعة بدن يعلمو العالم الوطنية وزعيمن عامل حالو ما معو خبر، والكبير فيهن مش واصل للأول ابتدائي ..عزيزي هيدي الطريقة ما بقا تمشي الوطن كل الشعب مش وحدك بس”.

إلا أن زين عاد وحذف تغريداته بعدما اعتُبرت مسيئة للشيعة، وكتب “نزّلت تغريدة ولم أقصد بها أي طائفة وليست من شيمي ولا تربيتي هذه الطريقة وكل ما قصدته في التغريدة بعض الجهلاء لا أكثر ولا أقل ولأنني أحترم نفسي وأحترم كل أبناء وطوائف وطني الحبيب حذفت التغريدة لكي لا أحد يفسرها بغير مكانها محبتي للجميع وعذراً مني على اي سوء فهم غلط”.

وأضاف زين في تعليق على مغرّدين على صفحته “أنا لم أتكلم ولم أتوجّه في كلامي لأي طائفة، أنا فقط توجّهت لمن يشتمون الناس ولم يعتدون على مقدسات الوطن من كل الطوائف.. لقد توجّهت الى الزعيم وجمهوره في كل الطوائف.. نحن في فوضى كبيرة للأسف نحن بحاجة للوعي والمحبة..أنا بالنسبة الى الطائفة الشيعية فهم أهلي وشرفي وكرامتي ومحبتي”.