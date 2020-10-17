اللواء إبراهيم يكشف هدف زيارته إلى واشنطن

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه خلال زيارته واشنطن كان هناك جولة أفق وحال لبنان تحديداً مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد هيل، كاشفاً أن “هيل يؤيد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن ويؤيد تقديم مساعدات الى لبنان على أن تبقى مشروطة بالاصلاحات المطلوبة وصولا الى المساعدات التي ستأتي الى لبنان بعد هذه الاصلاحات نتيجة “سيدر” .

وحول الموقف الأميركي المعارض لمشاركة “حزب الله” في الحكومة، قال اللواء ابراهيم: “لم أتناقش مع هيل في هذا الموضوع وهذا الأمر سيادي وتقرره السياسة اللبنانية”.









وفي حديثه للـLBCI كشف أن “ما تم التطرق إليه هو تأكيد الادارة الأميركية على أي رئيس حكومة أو حكومة قادرة أن تقوم بالاصلاحات المطلوبة”، وقال: “لم ندخل بالأسماء وأنا لست بموقع مناقشة الأسماء مع الادارة الأميركية”.

وردا على سؤال عن المعلومات عن تأييد اسم الحريري أميركياً لرئاسة الحكومة، قال ابراهيم: “لم نناقش الأسماء ولم نتطرق الى أي اسم في هذا الاطار”.

وعن انفجار مرفأ بيروت، أوضح ابراهيم أن “هناك ميل لدى الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الى أن انفجار بيروت غير ناجم عن اعتداء إنما عن الاهمال والتحقيق الجاري في لبنان سيصل حتماً الى نتيجة”.

وشدد اللواء ابراهيم أن “الضمانة للاستقرار الأمني هو الاستقرار السياسي وللأسف في لبنان هذا الاستقرار السياسي غير متوفر والدليل عدم القدرة على تشكيل حكومة”.

وكشف أنه “طلب مساعدة لبنان قدر الامكان ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وعد بذلك، كما تمنيت عليهم ان يطلبوا الى بعض الجهات مساعدة لبنان وكان وعد ببذل جهدهم لتحقيق هذا الأمر”.

وعن تسلمه جائزة “جايمس فولي للدفاع عن الرهائن”، قال: “هذا فخر لي وأنا أهدي هذا الفخر للبنان لأنه ملتقى الحضارات”.