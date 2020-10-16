جورج وسوف: “ألو معكم المرحوم”!

تحدّث سلطان الطرب جورج وسوف في مداخلة هاتفيّة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” عن ذكرياته القديمة وغنائه اللهجة المصريّة حيث لفت أبو وديع إلى أن أول غناء له في حياته كان لكوكب الشرق أم كلثوم ولصالح عبد الحي والأغاني القديمة وكان عمره وقتها 10 سنوات.

كما علق الوسوف على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية، قائلاً: “أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي”.









وأكّد أبو وديع أنه يكره الشائعات، قائلاً: “أنا بكره الشائعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات”، مضيفًا: ” بييجي لي تليفونات كتير برد عليهم أقولهم ألو المرحوم معاكم”.

وحول مطالبة البعض بإعتزاله ختم أبو وديع: “صوتي لسه بيتسمع وطول ما فيا نفس أقدر أقدم حاجة لحبايبي مش هوقف وهأدي رسالتي في الحياة”، مشيرًا أنه يرد على دعوات الاعتزال: “مش هتعزل إلا لو اعتزلوا هم”.