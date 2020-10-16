جمعية المصارف: السيولة بالليرة مؤمنة من قبل مصرف لبنان والمصارف

أكد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، في بيان أن “المصارف اللبنانية، وبعد تأكيد مصرف لبنان استمراره بمد المصارف بالسيولة النقدية كالمعتاد، سوف تستمر بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للسوق بشكل طبيعي وفق ما جرت العادة خلال الفترة الماضية بغية الحفاظ على الاستقرار في الأسواق”.

وشددت #جمعية المصارف على أن “السيولة بالليرة مؤمنة من قبل مصرف لبنان والمصارف دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية. من هنا تدعو الجمعية المواطنين وزبائن المصرف استعمال الوسائل الأخرى المتاحة لديهم كبطاقات الائتمان، الشيكات والتحاويل المصرفية”.