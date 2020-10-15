الرئيس الفلسطيني يتوجس من الاستغلال السياسي لقضية الأسير ماهر الأخرس – بقلم أحمد محمد

ما هو مصير الأسير ماهر الأخرس الذي يعيش منذ أكثر من ثلاثة اشهر ، وهي الفترة التي أثارت الكثير من الانتقادات والأهم الاهتمام الإقليمي والدولي بحالته.

مصدر سياسي في رام الله قال للتليفزيون الفرنسي أن بعض من كبار المقربين للرئيس محمود عباس أبو مازن حذروا من أن قضية الأسير ماهر الأخرس الذي يفترض أن يفرج عنه من سجن الاحتلال خلال أيام قد تضر بمحادثات المصالحة.









إضافة إلى ذلك ، فإن هذه القضية باتت مثال على من يحاول الإضرار بتقدم المصالحة يفعل ذلك ضد الاتفاق بين فتح وحماس ، وسيكون مسؤولاً بالكامل عن أفعاله وسيتعرض للوم الفلسطينيين العام من ناحية أخرى أشارت بعض من التقارير إلى تهديد السلطة الفلسطينية إلى كلا من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي بضرورة عدم استغلال قضية ماهر الأخرس من أجل حصد أي مكاسب سياسية.

وأشارت هذه التقارير التي نشرتها بعض من الصحف ووسائل الإعلام العربية أخيرا إلى أن استغلال قضية ماهر الأخرس سياسيا سيمثل انتهاكًا لاتفاقات المصالحة التي جرت في اسطنبول مؤخرا بين كبار المسؤولين في الطرفين، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية لن تسمح باستغلال الجمهور الفلسطيني للإضرار بالمصالحة.