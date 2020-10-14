ملحم زين يفضح كواليس تهريب الأدوية والمازوت

في تغريدة إعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بالجريئة، فضح الفنان ملحم زين ما يجري في الكواليس حول تهريب الأدوية والمازوت في لبنان.

وفي التفاصيل، غرّد الفنان ملحم زين عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلاً: “تجّار الدواء عم يحتكروا الدواء، ناطرين رفع الدعم ليبيعوا بأضعاف سعره وشركات الأدوية عم تهرّب الدوا المدعوم بلبنان ليّبيعوا برّا لبنان بعشر أضعاف”.









وأردف زين قائلاً “تجّار المازوت عم يحتكروا المازوت لأنه رح يرفعوا الدعم عنه ورح يزيد سعره أضعاف. الخلاصة، بدّك تبني المجتمع والإنسان أوّلاً ببلدي لبنان”.