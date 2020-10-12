“كورونا” لبنان 1056 اصابة جديدة و7 وفيات… السيناريو اللبناني تخطى الإيطالي

رغم أن قرار إقفال البلدات الـ 111 لم يخفف من التفشي المخيف لوباء “كورونا”، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قراراً أمس قضى برفع العدد إلى 169 بلدة يشمل الملاهي والنوادي الليلية بالإقفال الإلزامي.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 وفيات و1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.









مستشفى الحريري: وصدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19.

التقرير يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وهي على الشكل التالي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 602 فحص

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 20

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 532 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 28

– حالات وفاة:0

مخباط: وفي إطار متصل حذّر خبير الأمراض الجرثومية وعضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة لمتابعة “كورونا” جاك مخباط من “المرحلة الوبائية الخطرة التي وصل اليها لبنان” معتبرا ان “السيناريو اللبناني هو النموذج الكارثي الذي تخطى النموذج الإيطالي لا سيما في ظل عدم استعداد القطاع الاستشفائي لمواجهة الفيروس”.

مخباط وفي حديث إذاعي أشار الى ان “عملية تدريب العاملين في المستشفيات وتجهيز الكوادر الطبية كان من المفترض ان تتم خلال اول اقفال للبلاد مع بداية انتشار الفيروس، وهذا لم يحصل اذ لم توضع آلية لمساعدة المستشفيات الخاصة لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية”.

وعن فعالية الاقفال لفت الى ان “نتائجه تبقى محدودة وهذا ما اثبتته دراسات في عدة دول من العالم لان الأهم يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية” مشيرا الى ان “الاقفال يجب ان يكون على شهرين لتخفيف الضغط عن القطاع الاستشفائي”.

وردا على سؤال حول إمكانية انتقال العدوى بفيروس كورونا عبر الهواء أوضح مخباط ان “هذا ممكن في غرف مقفلة وليس في الهواء الطلق”.

زغرتا: في غضون ذلك، أعلنت خلية متابعة أزمة “كورونا” في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل خمس حالات إيجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة كالاتي: زغرتا 2، داريا 1، مزيارة 1 وقره باش 1.

وأشارت في نشرتها المفصلة، إلى أعداد الإصابات في قرى وبلدات قضاء زغرتا، منذ بداية أزمة كورونا الى اليوم، والتي جاءت كالآتي:

“اجمالي الاصابات: 805، حالات الشفاء: 574، الحالات الناشطة: 219، عدد الوفيات: 12”.

الكورة: بدورها، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية “تسجيل 19 حالة إيجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية موزعة على الشكل الآتي:

بنهران: 2، راسمسقا: 4، دده: 3، داربعشتار: 1، النخلة وحارة الخاصة :4، برسا: 2، كفرقاهل: 1، إجدعبرين: 1، قيد التحقق: 1”.

الحدت: هذا ووزعت بلدية الحدت بيانا تضمن تطور الوضع الوبائي في البلدة خلال 48 ساعة حتى جاء فيه: “31 حالة شفاء، 30 إصابة جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية، من ضمنهم 9 إصابات من المخالطين، 238 مجموع الحالات الايجابية النشطة قيد المتابعة و240 مخالطا في الحجر المنزلي الالزامي”.

كفرحتى: كذلك، افادت بلدية كفرحتى في بيان انه “ثبتت إصابة بفيروس كورونا وهي تلتزم الحجر المنزلي”، مطالبةً المخالطين “بالاتصال باللجنة الصحية في البلدية ليصار الى اجراء الفحوص اللازمة”.

داربعشتار: إلى ذلك، اعلنت بلدية داربعشتار في بيان “تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة”، مؤكدة انه “مالك ميني ماركت في البلدة والتي سيتم اقفالها الى حين إجراء فحوص pcr لجميع أفراد العائلة، على أن يتخذ القرار بإعادة فتحها بعد تعقيمها وبعد صدور النتائج”.

جبل عامل: أعلنت خلية الازمة في hتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون في تقريرها اليومي “تسجيل حالة جديدة في بلدة كفركلا، و6 حالات وافدة: 5 في العديسة وواحدة في ميس الجبل، و3 حالات شفاء: 2 في مجدل سلم وواحدة في الخيام”.

واشارت الى ان “عدد المصابين في قرى الاتحاد، ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه، هو 281، حالات الشفاء 190، وثماني حالات وفاة. يوجد حاليا قيد المتابعة 71 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 65 منها قيد الحجر المنزلي، و6 داخل “مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

مجدليون: أما بلدية مجدليون فأعلنت في بيان توضيحي ما يلي: “تصحيحا لما ورد امس في جدول الاصابات الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي اشار الى وجود خمسين اصابة بفيروس كورونا خلال الاربعة عشر يوما المنصرمة، توضح البلدية ان عدد الاصابات خلال الفترة المذكورة ضمن نطاق بلدية مجدليون هو 29 لذلك اقتضى التوضيح”. واشارت البلدية الى انه “الحاقا ببيانها الاخير تفيد عن تسجيل ثماني اصابات جديدة من تاريخ 9-10-2020 لغاية 11-10-2020 وشفاء عشر حالات”.

كور: من جانبها، أعلنت بلدية كور البترونية في بيان انها أجرت “حوالي 30 اختبار PCR لأقرباء ومخالطي المصابين بفيروس كورونا من اهالي البلدة، واتت النتائج سلبية”.

بزيزا: بدورها أعلنت بلدية بزيزا الكورة في بيان،” شفاء شخص من فيروس كورونا في البلدة ليصبح عدد الحالات المتبقية 3 اصابات فقط “. وذكرت ب”ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات واعتماد التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط”.

اجدعبرين: الى ذلك اعلنت بلدية اجدعبرين – الكورة في بيان، ان “مصابا بفيروس الكورونا سيقضي فترة الحجر في منزل جده في البلدة، وهو ليس من سكانها “، مؤكدة انه لم “يخالط احدا من ابناء القرية”. كما تمنت البلدية من الجميع “الالتزام بوضع الكمامة وعدم التجول الا للضرورة”.

الضنية: في غضون ذلك أعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية في بيان، “تسجيل حالتا وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية. الأولى في بلدة كفربنين والثانية في بلدة السفيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس في الضنية إلى 11 وفاة، منذ تسجيل أول وفاة في المنطقة في 22 نيسان الماضي”.

كما أعلنت “تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في الضنية، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت على مخالطين ومشتبه بإصابتهم بالفيروس، وتوزعت الإصابات على بلدات كفرحبو 3 حالات، وحالة واحدة في كل من بلدات بيت الفقس، بخعون، زغرتغرين، عيمار، عين التينة والسفيرة”.

وناشدت الخلية المواطنين “الإلتزام بالتدابير الوقائية والإرشادات التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة حرصا على سلامتهم ومنعا لتفشي الفيروس”.

عيدمون – شخيلار: كذلك اعلنت بلدية عيدمون – شخيلار في بيان، أن “نتيجة فحص الكورونا لابنة البلدة الدكتورة ف.م.م، لدى وصولها إلى فرنسا جاءت إيجابية، ندعو لها بالشفاء العاجل، وعلى كل من خالطها أثناء وجودها في لبنان، وتحديدا في بلدتها، حجر نفسه، حفاظا على سلامة الجميع ولتقييم وضعهم الصحي”. وتمنت البلدية “للجميع دوام الصحة والعافية”.

القبيات: من جانبها أعلنت خلية الأزمة في القبيات ببيان، تسجيل “إصابة جديدة بفيروس كورونا”، داعية “المخالطين الى الإتصال بأحد الخطين الساخنين 70/703392 و 71/743192”. وأشارت الى تسجيل “5 حالات شفاء”.

صور: بدورها اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 30 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين، بينهم 6 إصابات من التابعية الفلسطينية وإصابة من التابعية البنغلادشية وإصابة من التابعية الإثيوبية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

البرج الشمالي: 5 صور: 4 الحوش: 3 قانا: 2 صديقين: 2 صريفا: 1 الرشيدية: 1 البازورية: 1 دير قانون النهر: 1 رشكنانية: 1 وادي جيلو: 1 علما الشعب: 1 المعشوق: 1 مجدل زون: 1 طيردبا: 1 العباسية (جل البحر ): 1 جبال البطم: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1271 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

203 حالة وافدة (3 حالات وفاة).

1068 حالة محلية بينها 177 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(17 حالات وفاة محلية).

وقد تماثل 438 منهم الى الشفاء بشكل تام بعد تسجيل اليوم 5 حالات شفاء .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”. وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

نتائج الرحلات الوافدة: اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)”.

المركزية