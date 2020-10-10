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لماذا بكت #نجوى_كرم في “ذا فويس سينيور”؟

October 10, 2020

 أظهرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جانباً من رقة مشاعرها خلال الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس سينيور”، خلال مرور المشتركة داني حاتم الّتي قدّمت أغنية “عهدير البوسطة” للسيدة فيروز، من أجل تحقيق حلم والدها الراحل.

وطلبت لجنة المدربين من ابني المشتركة المغنيين باتريك ومارك حاتم اعتلاء مسرح The Voice Senior الى جانب والدتهما، حيث قدّما لها أغنية Les yeux de la maman، فتفاعلت نجوى كرم بحرارة مع الموقف، الى حد البكاء.




 

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Here’s the video if you missed it There is a surprise at the end ❤️ @patrickhatem

A post shared by M A R C H A T E M (@marchatem) on

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