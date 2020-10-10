لماذا بكت #نجوى_كرم في “ذا فويس سينيور”؟

أظهرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جانباً من رقة مشاعرها خلال الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس سينيور”، خلال مرور المشتركة داني حاتم الّتي قدّمت أغنية “عهدير البوسطة” للسيدة فيروز، من أجل تحقيق حلم والدها الراحل.

وطلبت لجنة المدربين من ابني المشتركة المغنيين باتريك ومارك حاتم اعتلاء مسرح The Voice Senior الى جانب والدتهما، حيث قدّما لها أغنية Les yeux de la maman، فتفاعلت نجوى كرم بحرارة مع الموقف، الى حد البكاء.