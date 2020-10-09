ارتدت فستاناً قيمته 26 مليون دولار مرصعاً بالذهب.. لبنانية تحتفل بعيد ميلادها في حفل كلَّفها ملايين الدولارات

احتفلت مليارديرة لبنانية بعيد ميلادها الأربعين في حفلٍ فخم بلغت تكلفته 21.5 مليون جنيه إسترليني (27.82 مليون دولار)، أُنفق نحو 20 مليوناً منها على رداء بذخ لفستانٍ مرصَّع بالجواهر، حسب ما نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

احتفال “ولا في الأحلام”: استضافت اللبنانية، التي لم يُكشف عن اسمها، أمسية ملتزمة بالتباعد الاجتماعي لعشرة من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين بقصرها في ميخاس بإسبانيا، والتي رُبطت عبر اتصال مصوَّر جماعي بـ20 حفلة صغيرة أقيمت في وقت واحد حول العالم، وحضرها إجمالاً 150 ضيفاً.









لكن ذلك لم يوفر أي نفقات، حيث تلقى جميع الضيوف في الحفلات الأساسية والمقامة عن بُعد هدايا فخمة، ودفعت فتاة عيد الميلاد تكاليف الطعام والمشروبات والتنظيف نيابةً عن المضيفين بالنيابة عنها.

صاحبة الحدث حرصت على تركيز الأنظار على نفسها، وارتدت فستاناً قيمته 20.1 مليون جنيه إسترليني (26.01 مليون دولار) في هذه الأمسية. واستُلهم التصميم المصنوع خصوصاً من العباءة الشرق أوسطية الحديثة، ووضعته المصممة والفنانة البريطانية ديبي وينغهام (38 عاماً)، وهي مَن خططت أيضاً للحفل.

كان الرداء المذهل مرصعاً بـ15 ألماسة حمراء نادرة تتراوح أوزانها بين قيراط ونصف وأربعة قراريط، بإجمالي قيمةٍ قدرها 18.3 مليون جنيه إسترليني (23.68 مليون دولار).

أحجار كريمة ومجوهرات: تألقت أيضاً مع 20 ماسة سوداء وزنها ثلاثة قراريط بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني (194.12 ألف دولار)، وثلاث ألماسات بيضاء وزنها 10 قراريط بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (776.48 ألف دولار)، وألماسة واحدة زرقاء بوزنٍ أقل بقليل من ثلاثة قراريط بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني (129.41 ألف دولار)، وست ألماسات صفراء وزنها قيراط ونصف بقيمة 420 ألف جنيه إسترليني (543.54 ألف دولار).

حولها نحو أربعة آلاف ألماسة صغيرة بوزن قيراط واحد وبقيمة 100 ألف جنيه إسترليني (129.41 ألف دولار)، وألف لؤلؤة من المياه العذبة بقيمة 80 ألف جنيه إسترليني (103.53 آلاف دولار).

هدية للضيوف بقيمة 48 ألف دولار: ساعد ديبي في تصميم الرداء الفنان الرقمي غراي ماكوين، ابن شقيق مصمم الأزياء اللندني الراحل ألكسندر ماكوين. ولإكمال الشكل، أضافت فتاة عيد الميلاد درعاً للوجه مزينة بقلادة مصنوعة خصوصاً لها بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني (323.53 ألف دولار) من Bulgari، شركة المجوهرات الإيطالية.

تلقى كل ضيف في الحفلة الرئيسية بإسبانيا قناع وجه مزيناً بسوار من الألماس بقيمة 65 ألف جنيه إسترليني (84.12 ألف دولار)؛ ليحتفظوا به.

على الرغم من أن قيود كوفيد-19 أعاقتها عن استقبال جميع أحبّائها بشحمهم ولحمهم، رتبت المضيفة الكريمة لانضمام 150 ضيفاً إضافياً عن طريق مكالمة فيديو جماعية من 20 حفلة صغيرة يستضيفها الأصدقاء في أماكن حول العالم.

إذ أقيم حفلان في لندن، ولوس أنجلوس، وهونغ كونغ، والكويت، وقطر، وثلاثة احتفالات أخرى في دبي، وواحد بكلٍّ من باريس وطوكيو وموسكو.

أُرسلت سلة احتفالية بقيمة 16 ألف جنيه إسترليني (20.71 ألف دولار)، مليئة بالطعام الجميل والنبيذ، إلى كل عنوان منها؛ ليستمتع بها أصدقاؤها.

وأيضاً للمضيفين: لشكر المضيفين بالنيابة عنها على استضافة الحفلات البعيدة، رتبت فتاة عيد الميلاد حزمة هدايا بقيمة ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (3.88 ألف دولار) مليئة بالمكافآت، بما في ذلك لفة من أقلام Louis Vuitton الرصاصية بقيمة ألف جنيه إسترليني (1.29 ألف دولار)، وشمبانيا Ace of Spades بقيمة 450 جنيهاً إسترلينياً (582.36 دولار)، وسروال جينز من إصدار محدود لـGraysey X McQueen بقيمة 250 جنيهاً إسترلينياً (323.53 دولار).

كما حصل المضيفون أيضاً على قناع للوجه من الجلد من Louis Vuitton، صُنع يدوياً عن طريق إعادة تدويره من محفظة جلدية بقيمة 85 جنيهاً إسترلينياً (110 دولارات)، وذهب، إلى جانب الكافيار، وغسول وجه وكريم ومَصل من AMRA للعناية بالبشرة بقيمة 250 جنيهاً إسترلينياً (323.53 دولار). كما رتبت لتنظيف وتعقيم كل المنازل المضيفة قبل الحفل وبعده.