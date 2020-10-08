جذبت أكثر من 400 ألف تغريدة.. “ذبابة بينس” تسرق الأضواء من المتناظرين

انشغل المتابعون للمناظرة بين نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ومنافسته الديمقراطية كمالا هاريس، مساء الأربعاء، بالذبابة التي حطت على رأس بنس وظلت لدقائق بينما كانت الكاميرا تنقل إجابته على أحد الأسئلة.

ولم يبد بنس تفاعلا مع الذبابة التي وقفت على الجانب الأيمن من رأسه، وبرزت في شعره الأبيض اللامع.









وبحسب مراسل لتلفزيون محلي في كاليفورنيا، فقد وقفت الذبابة على رأس بنس لمدة دقيقتين و3 ثوان.

وأثار مشهد الذبابة تفاعل الكثير من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر أكثر من حساب على تويتر يحمل اسم “ذبابة مايك بنس”.

وكانت “ذبابة مايك بنس” هي أكثر المصطلحات المستخدمة على تويتر، بنحو ٤٠٠ ألف تغريدة، قبل نهاية المناظرة بين المرشحين لنائب الرئيس، وفقا لموقع “ماس لايف”.

وسرعان ما استغل المرشح الديمقراطي جو بايدن المشهد، داعيا للتبرع لحملته وهو يظهر في صورة مستخدما مذبة لقتل الذباب.

وذكر أحد المستخدمين بموقف شبيه تعرضت له المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون في الانتخابات الماضية، قائلا إنه إذا خسر ترامب وبايدن السباق، فإن “لعنة الذبابة” ستكون السبب.

وشهدت المناظرة بين بنس وهاريس هجوما من هاريس على تعامل إداة ترامب مع فيروس كورونا، وحافظت هاريس على مسارها في تناول عدة موضوعات أبرزها الرعاية الصحية والاقتصاد والتغير المناخي والسياسة الخارجية بينما دافع بنس عن سجل الإدارة الجمهورية على مدار أربعة أعوام.

ودافع بنس عن جهود الإدارة الأميركية في مكافحة الفيروس، ومنها قرار ترامب في أواخر يناير بفرض قيود على الوافدين من الصين بؤرة الوباء.

وقال بنس: “أود أن يعرف الشعب الأميركي أنه منذ اليوم الأول وضع الرئيس دونالد ترامب صحة أميركا في المقام الأول”.

وحافظ المرشحان على مسافة فاصلة بلغت 3.6 مترا، فضلا عن حواجز زجاجية واقية، في تذكرة بالوباء الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي وأحدث أضرارا ضخمة بالاقتصاد.