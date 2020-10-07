قاسم: الوقت ليس مواتيا لتغيير موازين القوى ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية

أكد نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها في حفل تكريمي للشيخ حسن ملك “ان الوضع الاقتصادي الاجتماعي لم يعد يحتمل، وسيف رفع الدعم مصلت على رقاب الناس وأزمة كورونا قابلة لمزيد من التدهور”. وسأل: “ألا تتطلب هموم الناس هذه ومستقبل أولادهم وجود حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة؟.

أضاف:” الوقت ليس مواتيا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية. لقد أثبتت الأشهر الماضية بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حال المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية”.









وتابع الشيخ قاسم: “خطة الإنقاذ وإعمار بيروت، ومعالجة الأزمات، يتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي، كلما كان الأمل بالإصلاح أكبر”.