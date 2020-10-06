فيسبوك تطلق حملة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة بعنوان #حِب_المحلي

تتعاون شركة فيسبوك مع وكالة الإعلانات الإقليمية الرائدة “تي بي دبليو إيه -رعد” في حملتها الجديدة #حِب_المحلي، وهي مبادرة من فيسبوك لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعرضت لأوقات صعبة خلال جائحة كوفيد-19. وستعمل الحملة على إيصال صوت الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتسليط الضوء على قصصهم وتحدياتهم للمساعدة على زيادة طلب المستهلكين على ما تقدمه تلك الشركات من منتجات وخدمات.

بنيت فكرة الحملة على رؤية ومفهوم “اللي بينا وبينهم مش بزنس دي عشرة” والتي تركز على الحنين والترابط العاطفي بالمتاجر الموجودة في الأحياء السكنية التقليدية. وظهر هذا المفهوم واضحاً في كل ما يتعلق بمحتوى الحملة بما فيها هوية العلامة التجارية. ويسرد مقطع الفيديو الرئيسي للحملة ثمان قصص فريدة تم تصويرها في كل من مصر والأردن ولبنان، ويقدم مشاهد واقعية للأشخاص والمواقع التجارية المحلية، الذين يشاركون تجاربهم وحكاياتهم اليومية. وقد تم تطوير محتوى إبداعي ثري ومتنوع لخدمة أفكار الحملة يتضمن مقاطع فيديو وقصص بصيغة أي جي ومقابلات مع الشركات الصغيرة وأفكار محفزة لتفعيل دور صنّاع المحتوى.

ومن بين المكونات الإبداعية للحملة، إطار مكتوب عليه وسم #حِبالمحلي يمكن للمستخدمين وضعه على ملفهم الشخصي على فيسبوك كتعهد منهم لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيحتاج مستخدمو فيسبوك إلى زيارة الرابط الذي سيعيد توجيههم إلى ملفهم الشخصي على فيسبوك، حيث يتمكنوا من إضافة إطار #حِبالمحلي إلى صورة العرض الخاصة بهم. وعلى انستجرام، سيكون هذا ذلك متاحًا كمرشح واقع افتراضي قابل للتتبع حيث سيتمكن المستخدمون من نشر وإبراز الأعمال التجارية الصغيرة المفضلة لديهم.

وقال رضا رعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تي بي دبليو إيه – رعد”: “إن العلاقات التي تربط الناس بالأعمال التجارية المحلية، تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد منتجات وخدمات. ففي عُرف منطقتنا العربية، نحن لا نذهب وحسب إلى مصفف الشعر أو إلى المطعم القريب أو كشك الجرائد. بل نذهب إلى أشخاص نسمي متاجرهم بأسمائم مثل مطعم العم عبده، أو صالون أم عبير. إن تلك الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة ليست شركات، بل يمثلون بالنسبة لنا علاقات شخصية. فأسماؤهم تتصدر اللافتات، ونريد أن نبرز هذا العنصر ونظهره للجميع وهذا ما سنراه من خلال هذه الحملة.”

وضمن الحملة، ستنشر فيسبوك مقاطع فيديو للتذكير بالعلاقة الشخصية والروابط العاطفية التي تربط الجمهور بالشركات الصغيرة بعيداً عن علاقة المصلحة الخدمية أو التجارية.

من جهته، قال رامز شحادة، المدير الإداري لشركة فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعد الأعمال الصغيرة ركيزة أساسية لأي اقتصاد ومجتمع محلي. وفي هذه الأوقات الصعبة، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم أفراد المجتمع على مستوى المنطقة، ونأمل أن تكون حملة #حِب_المحلي مصدر إلهام للناس لإعادة التفكير في أهمية وقيمة مساندتهم وعملهم على المستوى الفردي.”







