كان في بيروت برفقة هنية والتقى نصرالله وقادة حزب الله… حماس تعلن إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي بكورونا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إصابة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري بفيروس كورونا.

وقالت الحركة، في بيان، إن “نتائج الفحوصات الطبية اليوم أظهرت إصابة العاروري بكورونا”.









وأضافت “أجرى العاروري جميع الخطوات الصحية اللازمة، ويلتزم العزل لحين تماثله للشفاء بإذن الله”.

ولم تورد الحركة مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص.

وبعد اعلان حماس الرسمي عن اصابة العاروري بكورونا، سادة حالة من البلبلة والارتباك في الحركة خاصة وان العاروري رافق رئيس الحركة اسماعيل هنية واخرين الى لبنان والتقوا الامين العام لحزب الله وقياديين اخرين بالحزب اضافة الى لقاءات مع شخصيات لبنانية منها وليد جنبلاط، وشخصيات عربية اخرى.

وكان ايضا القيادي في حماس اسامة حمدان اصيب بفايروس كورنا ورقد بالمستشفى ومن المحتمل انه نقل العدوى للعاروري بحسب المعلومات.

الى ذلك علم موقعنا ان جبريل الرجوب سارع بعد الاعلان عن اصابة العاروري لاجراء فحص كورونا في اسرائيل لضمان الحصول على نتيجة سريعة كما تتدارس حركة فتح والرئاسة الفلسطينية اجراء فحوصات كورونا لكل القيادة العليا لان الرجوب بعد عودته التقى بالرئيس محمود عباس واركان فتح والمنظمة. يذكر ان حبريل الرجوب امين سر حركة فتح يعاني من امراض اخرى مثل القلب وسرطان الدم.

من جهة اخرى سارعت اوساط تركية وقطرية لعزل مسؤولين كبار في البلدين لاختلافهم بالعاروري ومرافقيه منهم حسام بدران الذي رافقه للقاءات لبنان واسطنبول وموسى ابو مرزوق واخرين.

تقول المعلومات ان اصابة العاروري هذه قد تؤدي الى شل كل حركة حماس التي سيتم حجر كل قيادييها لمدة اسبوعين بعد اتضاح اصابة العاروري بفايروس كورونا وامكانية انتقال العدوى للكثيرين من الذين التقاهم في لبنان واسطنبول وقطر.