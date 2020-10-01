“معا من أجل لبنان”… حفل ضخم على مسرح الاولمبيا في باريس

“معا من أجل لبنان”، ضم فنانين لبنانيين وعالميين.

ونظم الاحتفال، الذي ينقله الشاشات اللبنانية مباشرة على الهواء، الفنان الفرنسي اللبناني الموسيقار إبراهيم معلوف، وهو يعبر عن دعم الشعب الفرنسي والرئاسة الفرنسية للشعب اللبناني، بعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت في 4 آب الفائت.









وتبث القناة التلفزيونية الفرنسية France 2 الحفل الموسيقي دعماً للبنان، مباشرةً من باريس وبيروت، بعد الانفجار الذي دمّر العاصمة اللبنانية في 4 آب الماضي. تشارك مختلف القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لمجموعة القنوات التلفزيونية France Télévisions في الحملة التي ترمي إلى تقديم الدعم والمساعدة للشعب اللبناني. تُنظَّم هذه المبادرة تحت عنوان “متّحدون من أجل لبنان” (Unis pour le Liban)، ومحطتها الأبرز أمسية خاصة تُبَث مباشرة عبر قناة France 2 ويُقدّمها Nagui، بالاشتراك مع إذاعة “فرانس إنتر”. تبدأ الأمسية بتقرير من إعداد إليز لوسيت عن كارثة انفجار المرفأ. ثم يُقام حفل موسيقي ضخم تتخلله دعوات للتبرع دعماً للبنان،

ونخلل الحفل اطلالة للاعلامية ليا سلامة أيضاً من العاصمة اللبنانية. وفي هذا الإطار، تتعاون مجموعة France Télévisions وRadio France مع منظمة الصليب الأحمر الفرنسي التي سوف ترسل جميع التبرعات إلى الصليب الأحمر اللبناني.

إضافةً إلى أمين معلوف، يشارك في الحفل العديد من الفنانين اللبنانيين والدوليين، منهم فنانون تربطهم صلات عائلية بلبنان، مثل ماثيو شديد، وهبة طوجي، وYcare، وكذلك عازف البيانو الكلاسيكي الذائع الصيت عبد الرحمن الباشا وعازفة التشيلو أستريغ سيرانوسيان. ومن الفنانين الآخرين المشاركين في الحفل برنار لافيلييه، وسيريل موكايش، وفلوران بانيي، وباسكال أوبيسبو، ويانيك نواه، وكلارا لوسياني، وباتريك برويل، وميلودي غاردو، وغران كور مالاد، ولوان، وفياني، ودانيال ليفي، ومدام مسيو، والشاب خالد، وسلفاتور أدامو من خلال أغنيته “تلال الرابية” (Les Collines de Rabieh)…

وسوف تُبَث خلال الأمسية مقاطع فيديو مسجَّلة تتضمن رسائل يوجّهها نجوم دوليون مثل سيلين ديون، وشاكيرا، وستينغ، وليني كرافيتز، وميكا، وقائد الأوركسترا دانيال بارنبويم. ويعكس البرنامج الموسيقي أيضاً الشراكة مع الشعب اللبناني من خلال أغانٍ تحمل عناوين رمزية على غرار Les Cèdres, Beirut, Ose, Fragile, Savoir Aimer, Les Moulins de mon cœur, Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, Un jour se lève…

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