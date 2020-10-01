راغب علامة مهاجماً الحكّام: من سرق أموال الناس؟

صرخة غضب جديدة أطلقها النجم اللبناني راغب علامة في وجه الطبقة السياسية، بعدما كان قدّم أغنيته “طار البلد ” منذ حوالي السنة وتعرّض في حينه إلى انتقادات وحملات جمّة من مؤيّدي ومناصري العهد في لبنان.وقد وصف راغب هذه الطبقة بـ ” المجرمة والسارقة لأموال الشعب ” حسب ما جاء في تغريدته اللاذعة التي جاء فيها”حرامية ومجرمين. عليهم حصانة بعد كل ما فعلوه بالشعب! من سرق أموال الناس؟ من المسؤول ؟!هل هناك من آدمي بين الحكام ليخرج ويقول للبنانيين من سرق أموالهم ؟؟ إن لم يكن شريكاً فليتجرُأ أحدهم ويحمل هذه القضية ! طبعاً لن يتجرّأ أحد لأنهم شركاء في أعظم سرقة في تاريخ لبنان”.

وكان راغب قد شجّع ولديه لؤي وخالد على مغادرة لبنان لتأمين مستقبلهما وتأسيس حياتهما،ووجّه إليهما رسالة مؤّثرة ومعبّرة في الأيام القليلة الماضية داعيّاً إيّاهما إلى تأسيس حياتهما مع الحفاظ على حبّ الوطن في قلبهما.









ونشر علامة عبر حسابه الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ صورة له تجمعه بعائلته وعلقّ عليها بالقول: “حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن..عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان ومتأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!”.

وختم” حبّوا وطنكم كما أحببتكم، أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم، حبّكم فوق الحدود”.