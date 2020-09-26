أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، وشرح مراحل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد أديب خلال مؤتمر إعلان اعتذاره من قصر بعبدا، أن مبادرة ماكرون تشترط تشكيل حكومة اختصاصين، وهو ما فشل في تحقيقه، وبذلك تكون المبادرة تكون قد انتهت.









وأضاف أن الاعتذار جاء بسبب خرف الكتل السياسية للتوافق المقرر سابقا، كما اتهم الأحزاب والقوى السياسية بعرقلة تشكيل حكومته.

ولم يتفاجأ المحللون من قرار أديب، خاصة بعد موقف حزب الله وحركة أمل وتمسكهم بحقيبة وزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة وهو ما رفضه أديب.

وكان عون كلف أديب بتشكيل الحكومة، بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصا ومئات الإصابات.

يذكر أن ماكرون كان قد دعا القوى السياسية لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين بعيدين عن الولاءات السياسية والمحاصصة الحزبية في البلاد، تنال ثقة المجتمع الدولي واللبنانيين، تساعد المجتمع الدولي على مساعدة لبنان