مصدر مقرب من ماكرون: الاحزاب اللبنانية ارتكبت “خيانة جماعية” وفرنسا لن تخذل لبنان

أكّد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوكالة “رويترز”، اليوم، أن “فرنسا لن تخذل لبنان”، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال المصدر إن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت “خيانة جماعية”. وأضاف أن ماكرون سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة.

وكان أديب اعتذر صباح اليوم عن تشكيل الحكومة، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقال عقب اللقاء: “اعتذاري يأتي بسبب عدم تلبية شروطي من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل و التوافق الذي قبلت به لتشكيل الحكومة لم يعد موجوداً، حمى الله لبنان واللبنانيين”.

وعلى الاثر، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً قالت فيه أن الرئيس عون يقبل اعتذار الرئيس المكلف وسيتخذ الاجراءات التي ينص عليها الدستور

المصدر: النهار