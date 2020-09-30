بري: طالما هناك طائفية لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء، أنه طالما هناك طائفية وطوائف في البلد، فإنه لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان، الدولة التي تحظى فيه الطوائف بحصص في السلطة والإدارة.

وقال بري خلال جلسة تشريعية​ عقدت في قصر الأنيسكو في بيروت بدلا من مبنى البرلمان بسبب تدابير كورونا​، إنه “سبق أن تم توقيف وزراء في لبنان.. وأنا يللي سلمتن”، وفق تعبيره، داعيا إلى عم المزايدة عليه في هذا الشأن.









وكانت حركة أمل برئاسة بري قالت أمس في معرض ردها على انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها ترفض الاتهامات المعممة على القوى السياسية اللبنانية لجهة الاستفادة وقبض الأموال، مشيرة إلى أنها في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق”.