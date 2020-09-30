رفضٌ لمبدأ رفع الدعم المقترح على الدواء والمشتقات النفطية!

رفض رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تصريح “مبدأ رفع الدعم التدريجي المقترح على الدواء والمشتقات النفطية الذي يصب في خانة القرارات العشوائية التي اتخذت وتتخذ ولا تؤدي الا إلى مزيد من الفقر والإذلال لهذا الشعب وتحميله وزر سياسات مالية خاطئة وهندسات كارثية اودت بالبلاد الى شفير الافلاس والانهيار”.

ووجه الأسمر الشكر الى اللجان النيابية على “اقرارها مبدأ الدولار الطالبي، مطالبا حاكم مصرف لبنان بتأمين مستلزماته التطبيقية”، ومشروع قانون الاثراء غير المشروع الذي يمهد الطريق امام مكافحة الفساد والشروع بالاصلاح”.









وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام اللجان بـ”تأجيل درس اقتراح القانون الرامي الى الزام الصناديق والمؤسسات ومنها تعاونية موظفي الدولة وغيرها تسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية لما يشكله هذا الاقتراح من اعتداء على حرية الناس في صرف اموالهم ولكونه يضع رقاب الأهالي تحت سكين الدولة والمدارس ويصبح التلاميذ في مدارسهم ودوامهم عرضة للابتزاز الناتج على الصعوبات الادارية والمالية التي تطرأ ونراها كل يوم في التعامل مع الادارات والمؤسسات الرسمية”.

وأكد الأسمر وجوب “دعم المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية أسوة بما هو مطروح في اللجان النيابية من دعم للمدارس الخاصة المتعثرة وذلك من مبدأ ضرورة تعزيز التعليم الرسمي في هذه المرحلة الذي يشكل مع المستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضمانة الوحيدة المتبقية لأكثر من 90% من الشعب اللبناني”.