مجلس النواب يقرّ قانون الاثراء غير المشروع المقتصر على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون العفو العام إلى جلسة بعد الظهر وشكّل لجنة للتوافق على الاقتراح مؤلفة من إيلي الفرزلي، علي حسن خليل، هادي حبيش، آلان عون، ابراهيم الموسوي، جميل السيد وبلال عبدالله وستجتمع اللجنة بين الساعة ٣ و٦ لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لهذا الاقتراح ولما له من حساسية بين مختلف الأطراف.

وقال بري: “اعلم حساسية هذا القانون عند كل طرف من الاطراف، وعلينا التوصل الى قاسم مشترك من اجل اقرار القانون”.

وكان الرئيس بري استهل الجلسة التشريعية بالقول: “فقد لبنان صديقا عزيزا وشقيقا هو درة من درر العرب. هو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح آملا الوقوف دقيقة صمت”.









كما طلب الوقوف دقيقة صمت عن روح شهداء 4 آب وعن روح النائب الراحل طارق حبشي.

وقال برّي خلال الجلسة التشريعية في الاونيسكو: “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء “وانا يللي سلمتن” وما حدا يزايد”.

من جهة ثانية، اقر مجلس النواب قانون الاثراء غير المشروع واقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلا دستوريا.