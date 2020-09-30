الأمير يوارَى الثرى.. دُفن جثمان الشيخ صباح في مقبرة الصليبيخات بحضور الأقارب فقط

وُرِيَ جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح، الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2020، في مقبرة “الصليبيخات”، بحضور الأقرباء فقط بعد أن أقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي، شرقي الكويت، وسط إجراءات أمنية مشددة.

إذ أعلنت الكويت مساء الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول وفاة أميرها صباح الأحمد الصباح، عن سن يناهز 91 عاماً، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يخضع للعلاج منذ شهر يوليو/تموز الماضي.









صلاة الجنازة: أقيمت مراسم صلاة الجنازة، ظهر الأربعاء، على جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد.

ووفق لقطات متلفزة بثها تلفزيون الكويت الرسمي، تقدم صلاة الجنازة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد للبلاد، شقيق الراحل، ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، ومجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.

كما شارك في الصلاة على جثمان الأمير الراحل، الأمير تميم بن حمد. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير تميم وصل الكويت للمشاركة في الصلاة على جثمان الأمير الراحل، وكان في استقباله الشيخ محمد الخالد حمد الصباح، المستشار بالديوان الأميري الكويتي، وسفير الدوحة لدى دولة الكويت.

بعد أداء صلاة الجنازة، تحرك موكب جثمان الأمير الراحل ليوارى الثرى في مقبرة “الصليبيخات” (شمال شرق)، التي تضم العديد من أمراء الكويت السابقين.

وصول جثمان أمير الكويت: وصل جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، ظُهر الأربعاء، إلى العاصمة الكويتية قادماً من الولايات المتحدة، حيث كان يخضع الأمير الراحل للعلاج قبل أن يُعلن رسمياً عن وفاته مساء الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول.

وفق بث التلفزيون الرسمي بالكويت، هبطت الطائرة التي تحمل جثمان الأمير الراحل والوفد المرافق له، بالمطار الأميري بالعاصمة الكويتية.

كان في استقبال الجثمان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد للكويت شقيق الأمير الراحل، وكبار رجال الدولة والأمراء.

في وقت سابق، الأربعاء، أعلن الديوان الأميري الكويتي اقتصار حضور مراسم دفن أمير الراحل على أقاربه فقط. كما أفاد بيان صادر عن الديوان الأميري بـ”تقدير مشاعر المواطنین والمقیمین الفیاضة في التعبیر عن خالص تعازیھم وصادق مواساتھم بوفاة فقید الوطن حضرة صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

استدرك البيان: “لكن امتثالاً لمتطلبات السلامة والصحة العامة، فإن الحضور في مراسم دفن جثمانه الثرى سیقتصر على أقرباء سموه فقط”.

حاكم جديد للكويت: أدى أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الصباح اليمين أمام مجلس الأمة، الأربعاء، خلفاً للراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفقاً لبث التلفزيون الرسمي، أدى نواف الأحمد اليمين الدستورية أميراً جديداً للكويت، أمام مجلس الأمة، بحضور رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدد من كبار الشيوخ والشخصيات في البلاد.

فيما تلا نواف الأحمد نص اليمين الدستورية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

كان الشيخ صباح وزيراً للخارجية الكويتية لسنوات طويلة، وعرف عنه خلال فترة عمله في الوزارة كونه وسيطاً موثوقاً من قِبل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.