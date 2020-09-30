في حال رُفع الدعم.. كم سيصل سعر صفيحة البنزين الى نحو 70 ألف!

أشارت الدولية للمعلومات إلى أنّ “التصريحات عن عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في دعم بعض السلع الغذائية والاستهلاكية والبنزين والمازوت تكثر. وبالتالي عن احتمال قوي في رفع الدعم في نهاية العام الحالي ما سيؤدي الى ارتفاع كبير في الأسعار في حال بقي سعر صرف الدولار على حاله أي نحو 8000 ليرة او ارتفع أكثر من ذلك”.

ولفتت إلى أنّ التأثير الكبير لهذا الارتفاع سيكون على كلفة النقل فمن المقدر ان يصل سعر صفيحة البنزين الى نحو 70 ألف ليرة في حال استقرت الأسعار العالمية الحالية.









فتبعاً لأسعار النفط الحالية ولجدول ترتيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الأربعاء في 23 أيلول 2020، كلفة صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان هو 10,460 ليرة أي ما يوازي 6,90 دولار أميركي وفقاً للسعر الرسمي. رسوم الدولة: (رسم جمارك ورسم استهلاك داخلي والضريبة على القيمة المضافة) 7,497 ليرة. وعمولة صاحب المحطة 5,800 ليرة. وحصة شركة التوزيع واجرة النقل: 840 ليرة.

أما في حال رفع الدعم واستقرار الأسعار عالمياً وبقاء الرسوم كما هي وإبقاء عمولة أصحاب المحطات واجور النقل والتوزيع واعتماد سعر 8000 ليرة للدولار، فيصبح سعر 20 ليتر من البنزين 69,337 ليرة بينما هو الان 24,600 ليرة أي سيرتفع بمقدار 44,737 ليرة ونسبة 182%.

وقد تنخفض الى 57,940 ليرة في حال الغاء رسوم الدولة وخفض عمولة صاحب المحطة من 5,800 ليرة الى 1,900