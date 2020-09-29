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نصر الله لماكرون: لا نقبل من أحد أن يتحدث معنا بهذه اللغة

September 29, 2020

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن المجموعات المسلحة في شمال لبنان كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير وقال إننا حذرنا سابقاً من محاولات احياء داعش في العراق وسوريا ومن الطبيعي أن تبدأ التحضير في لبنان لتبرير بقاء القوات الأميركية في المنطقة

السيد نصر الله قال رداً على ادعاءات نتنياهو إن العلاقات الاعلامية في حزب الله سوف تدعي وسائل الإعلام للدخول إلى المكان الذي يدعيه نتنياهو لكشف كذبه على الهواء مباشرةً




وأضاف نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا

حكوميا قال السيد نصر الله ان على الفرنسيين أن ينتبهوا إلى أن أهم صلاحية لرئيس الجمهورية كانت ستصادر… وأديب لم يتشاور مع الرئيس عون وتم تقديم ملف جاهز له ومن كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن اديب بل الرئيس سعد الحريري… ونادي رؤساء الحكومات كان يريد أن يوزع الحقائب ويسمي الوزراء وحده

السيد نصر الله تابع أن ما تم طرحه علينا في موضوع الحكومة يخالف الأعراف القائمة منذ سنوات في لبنان والمبادرة الفرنسية لا تتضمن عدد الوزراء والمداورة والجهة التي توزع الحقائب وتسمي الوزراء وما عرض خلال الشهر الماضي لم يكن حكومة انقاذ بل حكومة يسميها نادي رؤساء الحكومات السابقين

السيد نصر الله أكد أن حزب الله يجب أن يشارك بالحكومة لحماية ظهر المقاومة كي لا تتكرر حكومة 5 أيار 2008

وسأل: هل نوافق على حكومة يمكن أن توقع على كامل شروط صندوق النقد الدولي دون أي نقاش وتزيد الضرائب على المواطنين؟

السيد نصر الله توجه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول: هل كانت المبادرة الفرنسية تقول أن يقوم رؤساء الحكومات السابقين بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء؟

ونحن لا نقبل من أحد أن يتحدث معنا بهذه اللغة ولا نقبل اتهامك لنا بالخيانة وهذا استعلاء… ولا نقبل اتهاماتك لنا بالفساد.

وتابع السيد نصر الله: ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية ولكن الطريقة السابقة التي جرت في الشهر الماضي لا يمكن الإكمال فيها

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