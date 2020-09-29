نصر الله لماكرون: لا نقبل من أحد أن يتحدث معنا بهذه اللغة

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن المجموعات المسلحة في شمال لبنان كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير وقال إننا حذرنا سابقاً من محاولات احياء داعش في العراق وسوريا ومن الطبيعي أن تبدأ التحضير في لبنان لتبرير بقاء القوات الأميركية في المنطقة

السيد نصر الله قال رداً على ادعاءات نتنياهو إن العلاقات الاعلامية في حزب الله سوف تدعي وسائل الإعلام للدخول إلى المكان الذي يدعيه نتنياهو لكشف كذبه على الهواء مباشرةً









وأضاف نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا

حكوميا قال السيد نصر الله ان على الفرنسيين أن ينتبهوا إلى أن أهم صلاحية لرئيس الجمهورية كانت ستصادر… وأديب لم يتشاور مع الرئيس عون وتم تقديم ملف جاهز له ومن كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن اديب بل الرئيس سعد الحريري… ونادي رؤساء الحكومات كان يريد أن يوزع الحقائب ويسمي الوزراء وحده

السيد نصر الله تابع أن ما تم طرحه علينا في موضوع الحكومة يخالف الأعراف القائمة منذ سنوات في لبنان والمبادرة الفرنسية لا تتضمن عدد الوزراء والمداورة والجهة التي توزع الحقائب وتسمي الوزراء وما عرض خلال الشهر الماضي لم يكن حكومة انقاذ بل حكومة يسميها نادي رؤساء الحكومات السابقين

السيد نصر الله أكد أن حزب الله يجب أن يشارك بالحكومة لحماية ظهر المقاومة كي لا تتكرر حكومة 5 أيار 2008

وسأل: هل نوافق على حكومة يمكن أن توقع على كامل شروط صندوق النقد الدولي دون أي نقاش وتزيد الضرائب على المواطنين؟

السيد نصر الله توجه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول: هل كانت المبادرة الفرنسية تقول أن يقوم رؤساء الحكومات السابقين بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء؟

ونحن لا نقبل من أحد أن يتحدث معنا بهذه اللغة ولا نقبل اتهامك لنا بالخيانة وهذا استعلاء… ولا نقبل اتهاماتك لنا بالفساد.

وتابع السيد نصر الله: ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية ولكن الطريقة السابقة التي جرت في الشهر الماضي لا يمكن الإكمال فيها