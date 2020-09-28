فيروز تظهر في لقطات نادرة وتاريخية بالصوت والصورة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يُظهر لقطات قديمة ونادرة للسيدة فيروز نشرها الحساب الرسمي لها تحت عنوان “ع دراج الورد”.

واستهل مقطع الفيديو بلقطات تُظهر السيدة فيروز وهي في إحدى الجلسات مع عدد من الأشخاص، من بينهم الأخوان الراحلان زوجها عاصي الرحباني وشقيقه منصور الرحباني.









كما تضمن هذا المقتطف من الفيديو ومدته 1.56 دقيقة وباللون الأبيض والأسود صورا تاريخية ونادرة وقديمة للسيدة فيروز من بعض حفلاتها التي أحيتها وقدمت فيها أجمل الأغاني الخالدة التي أغنت المكتبة الفنية اللبنانية والعربية والعالمية بصوتها الملائكي.

وخلف عبارة “رح نبقى سوى” في مقطع الفيديو بدت السيدة فيروز وهي تقف على المسرح وتغني مقاطع من أغانيها ومنها “لبنان يا أخضر حلو” و”يا قمر أنا واياك” و”سهرتنا عا دراج الورد”، وترافقها فرقة فولكلورية من الدبكة اللبنانية.

وتفاعل المتابعون للغاية مع هذا الفيديو الذي حظي بنسبة مشاهدة غير مسبوقة لما للسيدة فيروز من مكانة في قلوب محبيها لبنانيا وعربيا وعالميا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار السيدة فيروز في منزلها في الرابية في زيارته الثانية إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب/ أغسطس.