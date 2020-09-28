سيرج داغر امينا عاما لحزب الكتائب

– صدر عن حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي: “بناء على النظام العام وضمن المهل النظامية، وافق المكتب السياسي الكتائبي على اقتراح رئيس الحزب تعيين الرفيق سيرج داغر امينا عاما للحزب خلفا للأمين العام السابق نزار نجاريان الذي استشهد في انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي.

تولى داغر مصلحة الاعلام في الحركة الاصلاحية الكتائبية الى جانب الوزير الشهيد بيار الجميل.

انتسب الى حزب الكتائب في العام 2005.

تولى مسؤوليات عدة ابرزها رئيس مجلس الاعلام في الحزب.

انتخب عضوا في المكتب السياسي الكتائبي لثلاث دورات متتالية.

يشغل حاليا منصب منسق العلاقات السياسية في الحزب.

هو من مواليد 1974، متأهل وله ابنتان.

حائز على ماجيستير في الإعلان والإعلام والتسويق.

يشغل حاليا منصب مدير عام شركة رزق غروب”.