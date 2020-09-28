عون يكرم السفير الفرنسي: متمسك بالمبادرة الفرنسية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه بمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ما خص الأزمة اللبنانية، منوها بالاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان الذي استمر ثلاث سنوات.









وشكر الرئيس عون للسفير فوشيه جهوده لتعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية في المجالات كافة، متمنيا له التوفيق في مهمته الديبلوماسية الجديدة. وتقديرا لذلك، منحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

وأكد اعون خلال اللقاء مع السفير الفرنسي تمسكه بـ “المبادرة التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ما خص الازمة اللبنانية”، منوها خصوصا بـ “الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان واللبنانيين”.

وأسف رئيس الجمهورية لـ “عدم تمكن الرئيس المكلف مصطفى اديب من تشكيل الحكومة الجديدة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصا لجهة الاصلاحات التي يفترض ان تتحقق سواء تلك التي تحتاج الى قوانين يقرها مجلس النواب، او تلك التي سوف تصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة”.