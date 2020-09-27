ناديا البساط مُصابة بكورونا وترجوكم التنبه: فيروس مُخيف

حثّت الإعلامية اللبنانية ناديا البساط التي تقدّم برنامج “مين بيعرف” على شاشة MTV على وجوب الانتباه من الإصابة بكورونا كاشفة في الوقت عينه عن إصابتها بهذا الفيروس منذ نحو أسبوع على الرغم من كلّ الاحتياطات التي اتخذتها ولا سيما بعد مرورها بتجارب صعبة لدى علمها في شهر نيسان/ إبريل بإصابة ولديها عاطف وتمارا.

وكشفت ناديا في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إصابتها بكورونا عن شعورها بأن حياتها قد انتهت بعد أن فقدت طاقتها وشهيّتها وحاسّة الشم، وتمنت الانتباه من هذا الفيروس كما ورد في تغريدتها التي أعلنت فيها: “أسبوع كامل على إصابتي بكورونا، رغم كل الاحتياطات فيروس مُخيف، مُؤلم، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي انتهت. فقدت طاقتي وشهيتي وحاسة الشمّ نهائياً. شعرت أكثر بما حصل مع أولادي. أصلّي أن يكون هذا أقسى ما أصل إليه.. الحمد لله دائماً وأبداً أرجوكم انتبهوا”.







