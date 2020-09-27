ماكرون وولي العهد السعودي يتفقان على ضرورة حل الأزمة اللبنانية عبر الحريري

نقلت روسيا اليوم عن مصادر مطلعة، أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلص لإجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية.

وحسب هذه المصادر فقد تمت إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون قام بتعديلات على فريقه المكلف بالملف البناني.









وكان الحريري أكد في وقت سابق اليوم أنه غير مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه أمس السبت، أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص، وذلك في أعقاب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.