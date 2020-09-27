بو صعب يرد على المجذوب: ما قلته كذب ومن نسج الخيال

غرد النائب الياس بو صعب عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “بعد حملة التضليل والكذب إثر مقابلة الوزير المجذوب أدعوه والإعلامية ليال بو موسى لحلقة تلفزيونية أعرض فيها الأدلة التي تثبت الافتراءات التي تعرضت لها وليعرض هو ما لديه من أدلة إن كنّا فعلاً نريد تبيان الحقيقة للناس. أما إذا رفض المجذوب فسيعرف حينها الرأي العام من يخدعه! “.

واضاف بتغريدة ثانية: “ما يتداوله بعضهم من كذب وافتراء بحقي على مواقع التواصل ليس سوى كلام مفبرك لم يتلفظ به الوزير المجذوب علماً أن ما قاله كلام من نسج خياله والأيام المقبلة كفيلة بكشف سبب هجومه الاستباقي والفارغ من أي مضمون أو أدلة! أما عدم احتكامه للقضاء(وهو قاضٍ) فيضيف نقطة سوداء جديدة على سجله”.