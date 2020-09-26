في مبادرة غير مسبوقة.. روكز يفتتح مشروع منظومات طاقة شمسية في كسروان مقدمة من جمعية Roads

جرى بتاريخ السبت ٢٦ أيلول ٢٠٢٠ ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، حفل افتتاح رسمي لمشروع كبير للطاقة الشمسية في بلدة بقعتوتة الكسروانية، نفّذته جمعية Roads، المؤسسة من قبل جمعية General Foundation التي يرأسها النائب العميد شامل روكز، بالتعاون مع المعهد الصيني للدراسات الاستراتيجية والدولية CIISS. تخلل هذا الحفل افتتاح مشروع منظومات طاقة شمسية لتزويد ٢٦٠ منزلًا في بلدة بقعتوتة – كسروان بالطاقة، مما يجعل من بقعتوتة البلدة الخضراء الأولى في لبنان.









جرى الحفل في قاعة كنيسة سيدة النجاة في بقعتوقة بحضور النائب العميد شامل روكز ورئيس بلدية بقعتوتة السيد ريمون الحاج، وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء بلديات وفعاليات ومخاتير قضاء كسروان. وقد قدم الحفل الصحافي الأستاذ رواد ضاهر.

وتحدث النائب العميد روكز عن أهمية هذا المشروع وأهمية توليد الطاقة الذي يعتبر أمرًا حيويًا خصوصًا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما وشكر رئيس البلدية على مشاركته الفاعلة في هذا المشروع والسيد مارك موريتي على احترافيته وعزمه على تنفيذ هذا المشروع بوقت قياسي رغم كل المشاكل الاقتصادية واللوجستية. وعبّر العميد روكز عن شكره للمعهد الصيني للدراسات الاستراتيجية والدولية CIISS على الهبة القيّمة التي قدّمتها من خلال Roads وهي جمعية تعنى بالصداقة بين الصين ولبنان.

وقام المهندس مارك موريتي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابورال وموريتي Caporal & Moretti Group و نائب رئيس مجلس إدارة كوجيديس Cogedis التي قامت بتنفيذ هذا المشروع الكبير مع المهندس فادي صوايا، المدير عام لشركة كوجيديس بعرض لمحة تاريخية عن الشركة ونبذة عن الأعمال التي قامت بها الفرق الفنية في شركة كوجيديس ضمن مشروع بقعتوتة الحيوي الذي تضمّن تركيب شبكة أنظمة طاقة شمسية في ٢٦٠ منزلًا في البلدة، شارحًا أن المشروع الذي خُصّص له فريق خبراء يضم أكثر من عشرة فنيين وثلاثة مهندسين، استمر لمدة سبعة أشهر، بحيث تم تركيب ٧٨٠ لوحًا شمسيًا و٥٢٠ بطاريةً و٢٦٠ عاكسًا و٢٦٠ جهاز تحكم بالإضافة إلى أكثر من٢١ كيلومترًا من الكابلات الكهربائية، استُخدمت لتجهيز كل منازل البلدة بثلاثة ألواح شمسية (قوتها ١،١٢٥ كيلوواط بالساعة) وبطاريتي تخزين بقوة ٤،٨ كيلوواط لكل منزل تؤمّن ١٥ أمبير، أي ما يعادل ٤ ساعات كهرباء في اليوم.

الجدير بالذكر أن هذه المنظومات الصينية هي من أحدث المنظومات في العالم. وتُعدّ الصين اللاعب الأول وأحد أبرز اللاعبين الدوليين في مجال الطاقة المتجددة، حيث أنها تصنّع ٧٢٪ من إجمالي إنتاج الألواح الشمسية في العالم وحوالى ٧٠٪ من بطاريات Li-ion ونحو ٤٥٪ من توربينات توليد الطاقة عبر قوة الهواء.

وبفضل هذا المشروع، سيتمكّن سكان بقعتوتة من الاستفادة من نحو ٤١٥ ألف كيلوواط كل عام، وسيدّخرون ما يعادل ٧٨ ألف دولار كل سنة أي تقريبًا ٣٠٠ دولار لكل أسرة. هذا بالإضافة إلى انخفاض كبير في معدل التلوث الناتج عن المولدات الخاصة المنتشرة في مختلف أحياء البلدة.

وتمت خلال الحفل إزالة الستارة عن لوحة تذكارية للحدث وُضعت على المدخل الرئيسي لبلدة بقعتوتة. وتم اختتام الحدث بمأدبة غداء في دارة رئيس المجلس البلدي في بقعتوتة.