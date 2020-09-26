ريفي: لا سقفَ بعد اليوم تحت السقف الذي تشبثّ به أديب

اعتبر اللواء أشرف ريفي أن “مصطفى أديب الذي صارَع مافيا السلاح والفساد لشهر، خرج مرفوع الرأس ولم يشارك في خداع اللبنانيين تحت عنوان حكومة تجريب المجرّب”.

وقال في بيان بعد اعلان اديب عن اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة: “على مأساة لبنان بهذه المنظومة ومؤسس لنهج كرامة ومؤسسات. كل التحية لك يا إبن طرابلس البار ويا إبن هذا الوطن الذي يشبهك وأمثالك”.









وتابع: “اعطيت المثال ان لبنان غني بالقامات والخامات. الويلُ الويل لكل من يساهم في التساهل واستمرار منظومة السلاح والفساد”.

وأكد ريفي أن لا سقفَ بعد اليوم في لبنان تحت السقف الذي تشبثّ به مصطفى أديب.