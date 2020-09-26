كيف انتهت معركة “أسمن رجل في العالم” مع كورونا؟

بعد نحو شهر على إعلان خوان بدرو فرانكو إصابته بفيروس كورونا المستجد، نجح المكسيكي صاحب لقب “أسمن رجل في العالم” في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية سنة 2017، في التغلب على المرض، علما أن وزنه اليوم يزيد على 200 كيلوغرام.

وقال الرجل البالغ 36 عاما لـ”فرانس برس”: “لقد كان الأمر معقدا لأن المرض ينتشر بسرعة، وأنا من الأشخاص الذين يواجهون مخاطر أكبر بسبب البدانة. كنت أعاني أوجاعا في الرأس وآلاما جسدية وارتفاعا في الحرارة وصعوبة في التنفس”.









فالمشكلات المرتبطة ببدانته بينها السكري وارتفاع ضغط الدم وإصابته بمرض رئوي، كلها عوامل عقدت معركته ضد الفيروس. ورغم ذلك، نجح في التغلب على المرض.