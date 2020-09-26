جمعية بريطانية تمنح جرذا وسام الأبطال

يأتي الأبطال بجميع الأشكال والأحجام، فقد استحق فأر أفريقي عملاق يبلغ من العمر خمس سنوات، ويُدعى ماغاوا، أن يكون واحدا من أكثر الحيوانات المنقذة للحياة في العالم.

وفاز ماغاوا بأعلى تكريم مدني بريطاني من حيث الشجاعة بسبب موهبته الخارقة في اكتشاف الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.









ومنحت جمعية خيرية لرعاية الحيوانات الأليفة في بريطانيا الجمعة ميداليتها الذهبية لماغاوا “لشجاعته وتفانيه في أداء الواجب المنقذ للحياة”، واللذين غيرا حياة الناس في كمبوديا.

وماغاوا، الذي تدرب ضمن أحد مشاريع مكافحة الألغام البلجيكية في أفريقيا تحت عنوان “الجرذ البطل”، اكتشف 39 لغما أرضيا و28 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، مما جعله أنجح مشارك في المشروع.

وقال المدير العام للجمعية الخيرية البريطانية جان ماكلوغلين إن “عمل الجرذ البطل فريد حقا ورائع، فهو ينقذ ويغير حياة الرجال والنساء والأطفال الذين تهددهم الألغام الأرضية”.

وتم زرع الملايين من الألغام الأرضية في كمبوديا بين عامي 1975 و1998، مما تسبب في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

ويعد ماغاوا، الذي ينشط في مدينة سيام ريب الشمالية، أول فأر يحصل على ميدالية الجمعية الخيرية لرعاية الحيوانات الأليفة في 77 عاما من الجوائز، وينضم إلى فرقة شهيرة من الأنياب والقطط الشجاعة، وحتى الحمام.

والميدالية الذهبية من هذه المجموعة هي المكافئ الحيواني لصليب القديس جورج البريطاني. كما تمنح المؤسسة الخيرية ميدالية ديكين للحيوانات العسكرية.