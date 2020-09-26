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طارق المجذوب يفضح رئيسة المركز التربوي.. صرفت 32 مليون دولار على مشروع واحد وما علاقة الياس بو صعب؟

September 26, 2020

كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب العديد من ملفات الفساد في وزارة التربية ضمن يسقط حكم الفاسد مع الزميلة ليال بو موسى .

وزير التربية قال إن وزارة التربية منهوبة.. وهناك صور لزعماء سياسيين ورجال دين في مكاتب بعض الموظفين وجهات سياسية عرقلت الخطوات الإصلاحية التي كنت أنوي القيام بها في الوزارة.




وتابع أنه خلافًا للقانون.. 11 موظفاً يتقاضون رواتبًا تتجاوز الـ400 مليون ليرة سنوياً وهم لا يعملون في وزارة التربية

مشيراً إلى أن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء طلبت 32 مليون دولار لتمويل مشروع واحد وأنا رفضت ذلك لأنه رقم مبالغ به وفيه هدر وكشف أن الوزير السابق إلياس بو صعب اعتبر رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان “خطاً أحمر”

كما أكد المجذوب أن مجلس الوزراء وافق على عقد بقيمة مليونين و520 ألف دولار لصيانة مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث وذلك في زمن الكورونا

المصدر: الجديد

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