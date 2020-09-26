تعرض مقر حزب كادحي كوردستان المعارض للنظام في إيران قرب محافظة السليمانية لإعتداء

اعلن سكرتير حزب كادحي كوردستان المعارض لنظام الحكم في إيران عمر خانزاده اليوم الجمعة، عن تعرض مقره قرب محافظة السليمانية الى هجوم بقذيفة “RBG7”.

كما قال مسؤول السكرتارية في حزب جماعة الكادحين الكوردستانية آرام مدرسي في بيان له، ان “مقر حزبهم الكائن على طريق (قره داغ – زرگويز) تعرض الى هجوم فجر اليوم بقذيفة “RBG7″ من دون ان يسفر عن خسائر بالارواح”.









واشار الى ان المقر تعرض الى قصف بقذيفة هاون قبل هجوم الـ”RBG7″ مما ادى الى اشتعال حريق بالحشائش والادغال داخل مقر الحزب ليتم الاسراع باخماده، مردفا بالقول ان قوات الامن الاسايش شرعت باجراء التحقيقات اللازمة حول الحادث.

اتهم عمر خانزاده عملاء لإيران والحرس الثوري بالقيام بالعملية مؤكدا ان هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها مقر الحزب للهجوم اذ سبق ان تعرض في السنوات الماضية الى القصف بصواريخ الـ”كاتيوشا”، وقذائف الهاون، والـ”RBG7″.