بالفيديو.. لحظة إلقاء القبض على أحمد الشامي المتهم بجريمة كفتون

اوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني في بلدة كفرشلان الضنية المدعو ( احمد الشامي، بعد عملية مطاردة استمرت اكثر من اسبوعين ، من دون معرفة بقية التفاصيل.

وكان الشامي المتهم بجريمة كفتون في الكورة التي ذهب ضحيتها ثلاثة اشخاص، خاض مع المخابرات والجيش مواجهات مسلحة في مدينة البداوي أسفرت عن استشهاد اربعة عساكر للجيش.









وقد تمكن حينها الشامي من الفرار مع قائد المجموعة خالد التلاوي الذي قتل لاحقا وشخص اخر الى منطقة قريبة من قضاء زغرتا، وشخص من ال الرز كان من عداد المجموعة.

واستطاع الشامي من التواري عن الانظار، قبل أن يلقى القبض عليه اليوم، في عملية كانت بدات صباحا بعدما داهمت دورية من المخابرات الجيش وبناء لمعلومات ومعطيات مكان اختباء الشامي وتمكنت من تحديد المكان والقاء القبض عليه .