جدل حول جوليا بطرس التي تغني للثورة ولا تشارك فيها!

عادت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس إلى واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية على خلفية انتقادات وجهت لها من الإعلامي اللبناني هشام حداد.

وقال حداد إن لبنان “ليس فندقا” وأضاف منتقدا مواقف جوليا “الرمادية” بشأن انتفاضة اللبنانيين ضد الطبقة السياسية الحاكمة “إما أن تعبر (جوليا) عن دعمها للمطالب وترفض القول عن زوجها الوزير إلياس بوصعب بأنّه فاسد، أو أن تلتزم الصمت تجاه كافة القضايا وهو الأمر الذي فعلته السيدة فيروز”. وتابع “من الواضح وقوفها ضد الثورة الحاصلة في لبنان، لكنّها لم تعبّر حتى عن هذا الموقف كي لا تخسر جمهورها المؤيد للتحركات”.









وردت جوليا بطرس على اتهامات حداد بنشر رابط لمقال عنوانه “هشام حدّاد يتطاول على جوليا.. بينما تقدّم الكثير بصمت” على حسابها الرسمي على تويتر. وجاء في المقال “النقد في السياسة والفن واجب. ولكن محاولة إهانة أيقونة، بحجم جوليا، وجعلها على قياس بعد نظر أو مصالح شخصية، فليس إلّا إهانة لمن خولته نفسه القيام بالأمر، خصوصا إذا كان له طموح سياسي ومواقفه معظمها لخدمة هذا الحلم ليس إلّا”.

وطوال أشهر من الحراك الشعبي في لبنان، اختارت الفنانة اللبنانية أن تلزم الصمت، فلم تبدِ تضامناً مع الانتفاضة أو حتى معارضةً لها، ولاحظ الجميع في لبنان غيابها وتساءلوا “الملايين هون، وين جوليا؟” في إشارة إلى الأغنية التي أدتها رفقة السورية أمل عرفة والتونسية سوسن الحمامي “وين الملايين”.

ويناير الماضي، غردت الفنانة تضامنا مع القضية الفلسطينية رفضا لصفقة القرن ونشرت علم فلسطين وعلقت: