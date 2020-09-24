إبراهيموفيتش بعد إصابته بكورونا: يريد أن يتحداني.. إنها فكرة سيئة

علن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الخميس، عن إصابة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وأكد ميلان غياب إبرا عن مباراة الفريق أمام بودو جليمت النرويجي بالمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمجموعات الدوري الأوروبي.









وكتب إبرا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “لقد جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا الخاصة بي سلبية بالأمس، ثم تحولت اليوم إلى إيجابية”.

وأضاف إبراهيموفيتش: “لا توجد أي أعراض على الإطلاق، كان لدى كورونا الشجاعة أن يتحداني.. فكرة سيئة”.

وكان زلاتان بدأ الموسم بشكل ممتاز مع ميلان، حيث أحرز 3 أهداف في أول مباراتين رسميتين بالدوري الإيطالي واليوروبا ليج.