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الفرزلي: الوضع الحكومي غير ميسّر.. مصلحة البلد تقتضي بأن يكون سعد الحريري في سدة رئاسة الحكومة

September 24, 2020

قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي للـmtv أن مصلحة البلد تقتضي بأن يكون سعد الحريري في سدة رئاسة الحكومة والأمور غير ميسّرة حتى اللحظة على الصعيد الحكومي وبالتالي لن يكون هناك حكومة

واضاف الفرزلي: النظام القائم لم يعد صالحاً ليستمر ونحن بحاجة إلى حوار وطني حقيقي بين المكونات اللبنانية بإشراف أمميّ لإعادة النظر بإنتاج نظام جديد بدءاً من قانون الانتخاب وصولاً إلى الاستراتيجية الدفاعية أمس




واعتبر أن انفجار بيروت هو عملٌ تخريبي، وطالب برفع الحصانات ومحاسبة كل من وردت أسماؤهم في برنامج “بإسم الشعب” في ملف الكهرباء ووزارة الطاقة في حال ثبت تورطهم

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